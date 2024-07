F1 | McLaren e l’importanza di saper vincere: il punto dopo il GP del Belgio [VIDEO]

F1 GP Belgio – Presente tra gli ospiti a Race Anatomy, Mario Miyakawa ha analizzato le tante imperfezioni commesse dalla McLaren negli ultimi due mesi, precisando come Lando Norris ed Oscar Piastri, ovviamente per motivi diversi, abbiano gettato al vento diverse opportunità di vittoria. La MCL38, grazie allo sviluppo varato dalla squadra dopo l’appuntamento di Miami, è riuscita a conquistarsi una posizione di predominio sugli avversari, aspetto che ha permesso ai piloti di godere del miglior pacchetto in tanti appuntamento europei del campionato.

Nonostante questo, però, la scuderia inglese non ha raccolto alcuna vittoria, bensì diversi passaggi a vuoto che hanno aiutato Max Verstappen e la Red Bull a mantenere la propria posizione nelle graduatorie del mondiale Piloti e Costruttori. Una condizione non più accettabile che la compagine capitanata da Andrea Stella, in virtù dell’equilibrio attuale presente sulla griglia, dovrà analizzare e correggere in vista del rientro in pista previsto a fine agosto a Zandvoort, teatro del prossimo Gran Premio d’Olanda di Formula 1.