F1 | James Vowles: “Sainz e Williams: un matrimonio perfetto”

Colpaccio di James Vowles! Il team principal della Williams si accaparra il pilota più discusso del mercato piloti di quest’anno, Carlos Sainz. Lo spagnolo ha firmato con il team di Grove un contratto biennale con opzione, segno che il rapporto tra il pilota e il team potrebbe estendersi a lungo termine.

“L’arrivo di Carlos in Williams è una grande dichiarazione di intenti di entrambe le parti. Carlos ha dimostrato più e più volte di essere uno dei piloti più talentosi in griglia, ha la vittoria nel sangue e questo dimostra quale traiettoria vogliamo seguire. Carlos non porta soltanto esperienza e performance, ma anche una guida fiera che possa estrarre ogni millisecondo da questa squadra e questa vettura; un matrimonio perfetto” ha detto il team principal.

Dal prossimo anno la Williams avrà due ex piloti del vivaio Red Bull al volante: Carlos Sainz e Alex Albon, già col team di Grove dal 2022.

“In Alex e Carlos ritroveremo una delle coppie più forti della griglia e con una grande esperienza alle spalle che potrà guidarci nel nuovo regolamento del 2026. La loro fiducia in questa organizzazione dimostra la grandezza del lavoro che va avanti dietro le quinte. Nessuno dovrebbe dubitare delle nostre ambizioni in questo viaggio verso la competitività: siamo qui, siamo seri e con il supporti di Dorilton stiamo investendo per tornare al vertice della classifica. Voglio anche ringraziare Logan Sargeant per tutto ciò che ha fatto per il team e sappiamo continuerà a lottare per il resto delle gare che ci attendono insieme”.