F1 | Red Bull, Marko: “Le nostre difficoltà non dipendono dall’addio di Newey”

La prestazione di Monza ha certificato le difficoltà di una Red Bull che oramai è la lontana parente di quella che aveva dominato in lungo e in largo la scorsa stagione e l’inizio di quella attuale. La RB20, con i problemi di equilibrio che ne stanno caratterizzando in negativo le prestazioni, ha perso competitività e ora rischia grosso in entrambe le classifiche iridate dove McLaren e Lando Norris sono sempre più vicini.

Discutendo delle difficoltà emerse in questi mesi, Helmut Marko ha escluso categoricamente come tale situazione sia dipesa dall’annuncio dell’addio di Adrian Newey (avvenuto lo scorso 1 maggio) in quanto il progettista inglese è oramai escluso dalle vicende tecnica della squadra.

Da quando c’è stata l’ufficialità del divorzio dal Genio, prossimo a diventare un uomo Aston Martin, la scuderia di Milton Keynes ha conquistato solamente tre vittorie con Max Verstappen che in più di una circostanza è riuscito con il proprio talento ad arginare i limiti della vettura.

“Naturalmente tra i fan circola l’opinione che la nostra regressione abbia qualcosa a che fare con la partenza di Adrian Newey – il pensiero di Marko nel suo approfondimento post GP d’Italia sulle colonne di Speed Week – Ma non è vero. Perché in primavera Newey non era più coinvolto in tutti i dettagli dello sviluppo del veicolo!”.

Marko ha poi aggiunto: “Ciò che ovviamente non si può negare è che Newey è Newey, un uomo dotato di un’esperienza incredibile, che lo ha sempre contraddistinto. Ma il nostro problema è altrove. Gli esempi della Mercedes e, in misura minore, della Ferrari hanno mostrato come i team abbiano difficoltà a gestire queste Wing Car”.

Il manager austriaco, completando il proprio discorso, ha detto: “Ma rimango ottimista: abbiamo un team tecnico molto ampio e sono convinto che possiamo risolvere questo problema”.