F1 | McLaren, aggiornamenti continui per andare a caccia della Red Bull

F1 McLaren – Nella conferenza stampa di chiusura dell’ultimo Gran Premio del Belgio, 13° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, Andrea Stella ha tracciato alcune linea guida che riguardano gli aggiornamenti che la McLaren porterà in pista nel prossimo mese e mezzo.

Al contrario di quanto fatto da Red Bull, Mercedes e Ferrari, la scuderia inglese ha preferito focalizzarsi sull’ottimizzazione del pacchetto presentato a Miami, evitando di fatto la fabbricazione di nuove componenti durante queste trasferte europee della stagione.

Una situazione che ha permesso al team non solo di ottimizzare le risorse e le performance dell’attuale pacchetto, ad oggi target sullo schieramento di partenza, ma anche a seguire una strada di sviluppo ben precisa per la MCL38 che scenderà in pista a partire dall’appuntamento di Zandvoort.

McLaren, Stella e le novità in programma

“Red Bull, ad oggi, ha portato in pista una quantità maggiore di aggiornamenti rispetto a noi. Almeno per quello che riguarda le parti fisiche da installare sulla monoposto. Oggi, come squadra, siamo pronti a sfruttare alcuni di questo sviluppo che abbiamo in “canna” per migliorare le prestazioni della MCL38. Siamo nella condizione di sfruttare il lavoro che abbiamo maturato e pensato fino ad oggi. Per certi versi sono sorpreso della nostra competitività, visto che da Miami ad oggi non abbiamo portato in pista molte parti nuove. Le novità introdotte negli Stati Uniti sono state importanti e significative, ma siamo pronti ad introdurre altre componenti in questa seconda parte della stagione”.