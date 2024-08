F1 | Sauber-Audi, Bottas ipotesi concreta per il 2025

F1 Sauber Bottas – L’annuncio di Carlos Sainz in Williams per la stagione 2025 sembra aver avviato il dominio inerente al mercato piloti. Secondo quanto riporta la stampa tedesca, Sauber e Audi starebbero ultimando le discussioni con Valtteri Bottas per il rinnovo dell’attuale accordo almeno fino alla fine della stagione 2025.

Considerando i problemi di gioventù del progetto e la nuova leadership di Mattia Binotto, ancora in cerca dei giusti equilibri all’interno delle factory di Hinwill e Neuburg an der Donau dopo gli addii di Andreas Seidl e Oliver Hoffmann, la scuderia elvetica sarebbe sempre più convinta a ribadire la propria fiducia nel finlandese, ovvero un pilota d’esperienza e in grado di offrire insieme a Nico Hulkenberfg un contributo importante allo sviluppo della futura monoposto.

Un piano sicuramente B, visto il forte interesse (purtroppo per loro non ricambiato) della squadra verso Carlos Sainz, ma che consentirebbe alla Sauber – al centro di varie polemiche nelle ultime settimane – di rimuovere una pesante incognita sul percorso di avvicinamento al 2025. Un’annata che per forza di cose dovrà offrire degli spunti differenti in vista dell’ingresso in campo della Casa dei Quattro Anelli nel 2026. Ne sapremo certamente di più nelle prossime settimane.