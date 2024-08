F1 | Williams, lo stupore di Vowles: “Mi aspettavo che Sainz finisse in Red Bull o Mercedes”

E alla fine la scelta di Carlos Sainz è ricaduta sulla Williams. Con l’ufficialità del futuro passaggio alla scuderia di Grove dello spagnolo, che al termine di questa stagione terminerà la propria esperienza in Ferrari iniziata nel 2021 per far posto al sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, va a collocarsi un importante tassello che ha animato l’ultimo mercato piloti.

Discutendo del suo futuro alfiere, che formerà dal prossimo anno con Alexander Albon una coppia esperta e solida, il team principal della Williams James Vowles ha sottolineato di essere rimasto stupito nel constatare come Red Bull e Mercedes abbiano deciso di effettuare altre scelte anziché puntare sullo stesso Carlos Sainz.

“Sono sorpreso che la Mercedes e la Red Bull non abbiano ingaggiato Carlos Sainz – ha dichiarato Vowles, citato da Marca, chiacchierando con i giornalisti dopo l’annuncio di Sainz in Williams – I piloti sono sempre più vicini, quindi c’è una differenza marginale che il pilota può fare. E non mi riferisco solo a livello prestazionale, ma ho notato che Carlos ha migliorato significativamente tutte le squadre in cui ha corso”.