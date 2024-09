F1 | Mazzola bacchetta la Red Bull: “A Monza si sono persi con la strategia” [VIDEO]

F1 Red Bull GP Italia – Bacchettata dell’Ing. Luigi Mazzola nei confronti della Red Bull al termine dell’ultimo Gran Premio d’Italia a Monza, 15° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Oltre che sul piano della performance, ormai nodo decisivo per il prosieguo della stagione, la squadra anglo-austriaca non è riuscita a far funzionare correttamente la strategia con Max Verstappen e Sergio Perez, il che ha spesso portato i piloti a trovarsi nel traffico di vetture più lente.

Una situazione che, a conti fatti, non ha influenzato il risultato finale, dato che la RB20 si è dimostrata nettamente inferiore a McLaren, Ferrari e Mercedes, ma che ha confermato il momento di grande confusione che sta attraversando il muretto diretto da Christian Horner. Verstappen e Perez, ricordiamo, hanno concluso il Gran Premio d’Italia rispettivamente in sesta e ottava posizione. Appuntamento tra una settimana a Baku per il round mondiale in Azerbaijan.