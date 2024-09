F1 | Ferrari, Elkann non trattiene l’emozione dopo Monza: “Che meraviglia vincere davanti ai nostri tifosi”

F1 Ferrari Elkann – Intercettato da Sky Sport, John Elkann non ha nascosto la propria emozione per la vittoria di Charles Leclerc a Monza, teatro dell’ultimo Gran Premio d’Italia di Formula 1.

Il Presidente della Ferrari, analizzando il fine settimana della squadra capitanata da Frederic Vasseur, ha sottolineato l’ottimo lavoro di squadra svolto dal Cavallino in Brianza, precisando come il successo del monegasco sia la giusta ricompensa per tutti i tifosi che hanno sostenuto la Rossa durante tutto il weekend.

Una grande soddisfazione per tutti, che deve servire come stimolo per il rush finale della stagione, che potrebbe rivelarsi più interessante del previsto, considerando la competitività della McLaren e la crisi tecnica che sta attraversando la Red Bull, anche con Max Verstappen. Leclerc, ricordiamo, a Monza ha ottenuto il gradino più alto del podio davanti alle MCL38 di Lando Norris e Oscar Piastri.

Elkann e la vittoria della Ferrari a Monza

“Trionfare a Monza, sul nostro terreno, è un’emozione indescrivibile. Dedichiamo questa vittoria a tutti i tifosi che ci sostengono in ogni momento e che hanno spinto Charles fino alla fine negli ultimi giri di gara. Un grande applauso a tutta la squadra, che ha lavorato in modo impeccabile su ogni fronte, permettendo alla Ferrari di esprimersi al massimo delle sue potenzialità.”