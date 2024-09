Formula 1 | Vigna: “Monza il regalo più bello da quando sono in Ferrari”

Formula 1 Ferrari Vigna – Intercettato da Sky al termine dell’ultimo Gran Premio d’Italia, 15° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, Benedetto Vigna non ha nascosto la propria gioia per la vittoria di Charles Leclerc a Monza.

L’attuale CEO del Cavallino, a Maranello da ormai tre anni, si è complimentato con la squadra per il lavoro svolto durante il fine settimana, rivelando inoltre come la grande festa di domenica pomeriggio sia stata il momento più bello da quando ha assunto il ruolo a Maranello. Parole importanti che consolidano il rapporto all’interno della Scuderia, sempre più unita sotto la triade composta da Vigna, John Elkann e Frederic Vasseur (la rinuncia alla pista che porta ad Adrian Newey va vista proprio in quest’ottica).

Vigna e il regalo della vittoria Ferrari a Monza

“È incredibile, sono già tre anni che faccio parte della Ferrari. Sono stati tre anni straordinari, e questo è il miglior regalo che potessi ricevere. Una passione come questa si può solo vivere, e sono estremamente felice per tutto ciò che la squadra sta facendo: il merito va a loro.”