Ferrari | Leclerc: “Le gomme nuove nascondevano i punti deboli”

E’ andata finalmente in archivio una delle stagioni più brutte della storia della Formula 1, con un solo pilota dominatore e in grado di vincerle praticamente tutte, salvo qualche rara eccezione. La Ferrari ci ha messo molto del suo in questo 2023 molto difficile anche da narrare per noi addetti ai lavori, avendo partorito dalla fabbrica di Maranello una monoposto, la SF-23, obiettivamente impresentabile, salvo poi mettere delle pezze qua e là nell’arco nel corso dei mesi. Con il 2024 si spera che le cose possano andare diversamente, anche per avere uno spettacolo maggiore in pista, ma parliamo di quello vero, non di quello fittizio tanto ricercato senza successo da Liberty Media. Charles Leclerc al termine di questa annata, ha fatto un resoconto sui problemi della sua monoposto, dicendo tante cose ormai però note ai più.

“Quando abbiamo gomme nuove in qualifica, il grip extra compensa i punti deboli della macchina – ammette Leclerc ad Auto Motor und Sport. Non appena passa qualche giro, perdono aderenza e c’è molto carburante a bordo, iniziano i problemi. Se siamo nel traffico è ancora peggio, perché c’è tanta aria sporca, le temperature cambiano e i punti deboli sono ancora più evidenti, e a quel punto diventa molto difficile guidare la vettura. Le gomme nuove mascherano i punti deboli, e questo non succede con la Red Bull. La linea sulla quale si lavora è molto sottile: nel Gran Premio del Messico per esempio, eravamo molto veloci con le medie, ma quando abbiamo messo le dure non ha funzionato nulla”.