F1 | Marko spinge Schumacher verso un sedile in Alpine o in Audi

F1 Marko Schumacher – In una lunga chiacchierata concessa alle colonne di F1 Insider, Helmut Marko ha difeso a spada tratta Mick Schumacher dalle continue perplessità di stampa e addetti ai lavori, evidenziando come il tedesco, attualmente terzo pilota della Mercedes, meriti di gran lunga un sedile ufficiale all’interno dello schieramento di partenza della Formula 1.

Secondo il ‘super’ consulente della Red Bull, l’ex portacolori della Haas può contare su un percorso di crescita di tutto rispetto, arricchito dalle vittorie ottenute in F3 e F2 nel 2019 e nel 2020. Due ‘perle’ di assoluto spessore che però vengono oscurate non solo dal carattere ‘troppo’ gentile, a volte penalizzante per la sua carriera, ma anche dal pesante cognome che porta. Due pesi che probabilmente non dovrebbero entrare nelle valutazioni inerenti al suo talento, ma che nei fatti non lo stanno aiutando a trovare la giusta strada dopo la parentesi poco felice con la scuderia capitanata oggi da Ayao Komatsu.

Marko spinge Schumacher verso Audi o Alpine

“Mick è una delle persone più educate e cortesi di tutto il paddock, il che, paradossalmente, rappresenta un certo svantaggio per lui. Inoltre, porta il peso di un cognome molto noto. Sul piano sportivo, credo abbia già raggiunto il suo apice. Ha conquistato titoli in F3 e F2, il che lo ha reso interessante per la F1. Tuttavia, alla Haas non è stato trattato in modo adeguato dalla star di Netflix, Gunther Steiner, e questo è un fatto. Una volta usciti dal giro, però, è difficile rientrare. Nonostante ciò, Mick continua a ricevere elogi, come quelli di Toto Wolff, che parla molto bene di lui. Un posto in Alpine o Audi sarebbe meritato”.