F1 | Red Bull, Newey sul trionfo iridato di Abu Dhabi 2010: “Non dimenticherò mai quella vittoria”

Il progetto della Red Bull in Formula 1 ha avuto varie figure cardini, tra le quali figura inevitabilmente il nome di Adrian Newey. Il Genio, che si appresta a vivere gli ultimi mesi da uomo di Milton Keynes prima di iniziare una nuova avventura professionale (gli ultimi rumors lo vogliono propenso ad accettare la corte di Lawrence Stroll in Aston Martin), con la progettazione delle vetture anglo-austriache ha contributo indelebilmente a scrivere il nome della Red Bull nella storia del Circus.

Intervistato da Talking Bull, podcast ufficiale della red Bull, Newey ha discusso delle vittorie ottenute con la squadra tra le quali occupa un posto speciale quella di Abu Dhabi 2010. Un successo valso alla squadra di Milton Keynes il primo titolo costruttori e a Sebastian Vettel il sorpasso iridato ai danni del compagno di squadra Mark Webber e del favorito di quel rush iridato: l’allora ferrarista Fernando Alonso.

“Quando ho iniziato, in realtà, avevo l’aspirazione e la speranza che prima o poi avremmo potuto vincere una gara – ha dichiarato Newey – Abbiamo vinto la gara con Sebastian con la sua Toro Rosso a Monza nel 2008 , ma è stata una vittoria un po’ strana perché era la nostra macchina ma non era la nostra squadra. La prima vittoria della Red Bull in Cina nel 2009 è stata una vera pietra miliare”.

Il Genio, continuando con i suoi ricordi legati alla squadra, ha aggiunto: “Poi, arrivare all’ultima gara ad Abu Dhabi nel 2010 e vincere il campionato contro ogni pronostico grazie alla guida di Sebastian quel fine settimana e l’errore della Ferrari sulla strategia: è qualcosa che non dimenticherò mai”.

Newey, completando il proprio pensiero, ha detto: “Ci siamo aggiudicati molte battaglie serrate per il campionato, anche il 2012 si è concluso con l’ultima gara, dove Sebastian si è girato alla prima curva e si è procurato un buco enorme nella carrozzeria e cose del genere, ma siamo riusciti ad andare avanti e a vincere. Poi, ovviamente il primo titolo di Verstappen nel 2021, di cui penso si parlerà per molti anni. Penso che di tutti i miei anni nel motorsport, quello sia stato l’anno più difficile”.