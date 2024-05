F1 | Marko si aspetta una Red Bull in difficoltà anche a Montreal

F1 Red Bull Marko – Nel proprio editoriale post-gara su SpeedWeek, Helmut Marko non si è detto tranquillo in vista del prossimo Gran Premio del Canada, nono appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Secondo il Consigliere della Casa austriaca, la RB20 a Monte Carlo ha sofferto in maniera eccessiva il passaggio sui cordoli, aspetto che ha reso la monoposto estremamente nervosa e incerta. Una condizione che ha portato il Campione del Mondo all’errore e che non gli ha permesso di fare meglio della sesta piazza nel fine settimana del Principato.

In vista di Montreal, proprio in tal senso, Marko ritiene che le caratteristiche della pista potrebbero amplificare questa difficoltà della RB20, regalando di fatto a McLaren e Ferrari un’altra ghiotta occasione al vertice. Una condizione inattesa all’inizio della stagione che potrebbe aprire degli scenari interessanti per il prosieguo dell’annata.

Marko e le difficoltà Red Bull a Montreal

“Ferrari a Monaco volava sui cordoli ed era fuori portata. La nostra vettura ha avuto più problemi a passare sui cordoli e spesso i nostri piloti si ritrovavano a saltare come dei canguri. La monoposto si è adattata relativamente benne alle qualifiche e presumo che Max avrebbe potuto classificarsi in prima fila senza l’errore. Purtroppo, però, quando tra le mani hai una monoposto così nervosa e imprevedibile può capitare di commettere una sbavatura. Max ha cercato di massimizzare il proprio tempo nel primo settore, l’unico in cui riuscivamo ad essere più efficaci della Ferrari, ma così non è andata. Credo che riusciremo a capire perchè il simulatore non offre gli stessi riscontri della pista, ma prevedo che affronteremo un fine settimana complicato anche a Montreal”.