F1 | Marko scettico: “Vincere tutte le gare del campionato? Scenario irrealistico”

F1 Marko Red Bull – In attesa di scendere in pista a Jeddah per il prossimo Gran Premio dell’Arabia Saudita, secondo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, Helmut Marko ha escluso una Red Bull sempre al vertice nei 24 appuntamenti che comporranno questo campionato, precisando come il livello espresso dalle altre scuderia, ben differente rispetto a quello della passata stagione, creerà dei week-end di incertezza nel corso dell’annata.

Secondo quanto riportato dal Manager austriaco, Red Bull intende ragionare gara per gara, senza pensare troppo alla stagione nel suo “insieme”. Un approccio differente che mira ad ottimizzare la raccolta punti per quello che riguarda la conferma non solo nel mondiale Piloti, dove Max Verstappen appare il favorito numero uno, ma anche in quello Costruttori. Red Bull, ricordiamo, lo scorso anno ha conquistato 21 vittorie su 22 appuntamenti, lasciando per strada solo il fine settimana di Singapore, finito nelle mani della Ferrari e di Carlos Sainz.

Marko non crede in una Red Bull sempre al vertice

“Lo scorso campionato non siamo riusciti a vincere tutte le gare in calendario e quest’anno siamo ben lontani dal realizzare questo scenario. Vogliamo pensare corsa dopo corsa con l’obiettivo di garantirci nuovamente il titolo Piloti e quello Costruttori. Jeddah, rispetto al Bahrain, è un tracciato totalmente diverso. Se faremo bene anche lì potremo essere ottimisti per il futuro”.