F1 | Vasseur ammette: “Pensavo di lavorare con Hamilton da tempo”

F1 Vasseur Hamilton – In una lunga intervista concessa ad RMC Sport, Frederic Vasseur è tornato a parlare del passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari a partire dalla stagione 2025 di Formula 1, sottolineando come da tempo sognava di lavorare nuovamente al fianco del sette volte iridato, attualmente portacolori della Mercedes. Uno scenario impossibile da realizzare in Sauber, compagine che ha capitanato dal 2017 al 2022, ma che si è trasformato in una possibilità concreta con il suo passaggio in Ferrari avvenuto a cavallo tra il 2022 e il 2023.

Vasseur racconta l’idea di portare Hamilton in Ferrari

“Con Lewis abbiamo lavorato insieme in F3 e F2, circa vent’anni fa. Abbiamo vinto dei titoli insieme e nel tempo siamo rimasti molto legati. Pensavo di farlo diventare un mio pilota da sempre, ma non aveva senso immaginarlo alla guida della Sauber, il mio ex team. C’è stato un momento, però, in cui i pianeti si sono allineati: io sono approdato alla Ferrari e lui è giunto alla fine del suo contratto con la Mercedes. Entrambi avevamo il desiderio rilavorare insieme e lui, soprattutto, di guidare per la Rossa. Sono dell’idea che tutti i piloti, prima i poi, sognano di gareggiare con la Ferrari. C’è stata l’occasione giusta e l’abbiamo mandata in porto”.