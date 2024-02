Formula 1 | Danner invita la Mercedes ad osare per la scelta del nuovo pilota

Formula 1 Mercedes Danner – In attesa di capire che tipo di scelte porterà avanti la Mercedes per il 2025, Christian Danner ha invitato la compagine di Toto Wolff ad osare per la scelta del pilota che prenderà in posto di Lewis Hamilton, pronto a salutare la compagine anglo-tedesca per la Ferrari.

Secondo il talent tedesco, il management della scuderia otto volte iridata deve spingere con una soluzione “clamorosa”, pari a quella che ha portato il sette volte iridato alla corte di Frederic Vasseur. Un modo non solo per colmare un vuoto importante d’esperienza e talento, ma anche per dimostrare di poter essere ancora della partita nel confronto con gli altri competitor per il campionato.

Danner spinge la Mercedes ad osare

“Ogni nome deve essere discusso e valutato. Non devono esserci ostacoli legalo o monetari e lo stesso vale per i contratti. Ogni pilota che è al livello della Mercedes dev’essere un problema. Da qui il pensiero immediato a Max, almeno nella mente di tutti è la soluzione più logica che Toto Wolff può portare avanti. Verstappen sarebbe il top, ma anche profili come Oscar Piastri o Lando Norris sarebbero ben graditi come successori di Lewis Hamilton. Hanno tutte le qualità per vincere dei titoli mondiali, ovviamente con una monoposto giusta. Mercedes ha attraversato due anni di difficoltà e in quest’occasione deve dimostrare di poter essere ancora della partita”.