F1 | L’obiettivo Mercedes: recupero sulla Red Bull prima delle regole 2026

La Mercedes non intende gettare la spugna nei due anni futuri avendo come principale obiettivo il recupero sulla Red Bull prima dell’avvento delle nuove regole, dove debutteranno le future power unit, che avverrà nel 2026. Ad affermarlo è stato Toto Wolff. Il manager austriaco ha infatti sottolineato come la caccia alla scuderia di Milton Keynes, autentica dominatrice dell’ultima stagione dove ha conquistato la bellezza di ventuno gare in ventidue appuntamenti, debba animare la risalita della squadra della Stella nel prossimo biennio.

“Non voglio rinunciare e dire: ‘Bene, aspettiamo il 2026: nuova macchina, nuovo motore’ – ha dichiarato Wolff ad Autosport – Mancano altri due anni importanti. Voglio vederlo come una testimonianza dei punti di forza della squadra per recuperare e lottare per i campionati. Questo è il nostro obiettivo”.

Wolff, continuando con la propria disamina, ha aggiunto: “Guardando le probabilità, dire che è molto difficile. Guardando le prestazioni degli altri team, come ha fatto l’Aston Martin durante l’inverno, la McLaren ha recuperato un secondo con un aggiornamento che si aspettavano portasse 0,25 secondi. C’è un punto debole che bisogna trovare per sbloccare il potenziale”.

In conclusione il team principal Mercedes ha detto: “Il contributo più importante è quello che i piloti inizino ad avere un’auto di cui possono fidarsi, cosa che non è accaduta con la W14”.