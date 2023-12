F1 | Ferrari, Sainz: “Per il 2024 chiedo una monoposto vincente”

Il 2024 sarà l’anno di riscatto per la Ferrari? Una domanda alla quale, ad oggi, è impossibile dare risposta certa. In attesa di scoprire la nuova Rossa, che sarà presentata al pubblico il prossimo 13 febbraio, Carlos Sainz si augura che la Rossa del futuro possa permettergli di poter lottare per il vertice.

Il 2023 è stato un anno complicato per Maranello, con la SF-23 che ha palesato non poche lacune tecniche ma che al tempo stesso è stata l’unica monoposto ad ottenere una vittoria non firmata dalla Red Bull. Successo arrivato nella notte di Singapore proprio grazie a Carlos Sainz, con lo spagnolo che è già proiettato alla prossima stagione.

“Nel 2024 chiedo una macchina che possa ambire alla vittoria – ha dichiarato Sainz, intervistato da Dazn Spagna – Se vinceremo o no, lasciamo che a decidere sia Dio. Ma chiedo una macchina vincente e che io possa andare ad ogni gara pensando di poter ottenere la vittoria”.