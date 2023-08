F1 | Aston Martin, Krack conferma Lance Stroll per il 2024

A Monza, dove il Circus torna di scena in pista una settimana dopo Zandvoort, Mike Krack ha confermato Lance Stroll anche per il 2024. Il team principal dell’Aston Martin ha dunque voluto stoppare i rumors emersi negli ultimi giorni sul futuro del pilota canadese. Ben Anderson, giornalista del portale The Race, aveva infatti riportato voci che volevano Stroll sempre più lontano dalla Formula 1 per iniziare una nuova carriera nel mondo del tennis.

“Siamo a Monza, è una silly season per i piloti ed è un po’ noiosa in questo momento – ha dichiarato Krack ad Autosport – Penso che non ci sia alcun dibattito in questo momento. L’anno prossimo staremo bene con i nostri due piloti. Nell’ultima settimana abbiamo visto un pilota che lavora molto, che cerca di analizzare ogni piccolo dettaglio in cui può migliorare, lavorando anche al simulatore”.

Krack ha anche discusso della coppia Alonso-Stroll: “Non c’è un divario marcato nelle prestazioni, ma nei punti. Importante separare le due cose. Come squadra stiamo analizzando la stagione, da entrambe le prospettive, per entrambi i piloti”.