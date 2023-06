F1 | Sainz: “L’obiettivo è salire sul podio con entrambe le vetture”

Terzo tempo per Carlos Sainz nelle qualifiche del Gran Premio d’Austria. Lo spagnolo è stato sopravanzato nel finale dal compagno di squadra Charles Leclerc, con il monegasco che ha pagato solamente quarantotto millesimi dalla prestazione valsa la pole position a Max Verstappen. Nonostante la retrocessione in seconda fila, Sainz si è detto soddisfatto sottolineando come la macchina dovrà confermare queste prestazioni anche nelle successive sessioni del weekend.

“Ho fatto un bel giro, è stata una bella qualifica – ha dichiarato Sainz al termine della qualifica – Abbiamo compiuto dei passi in avanti ultimamente. Magari non ci aspettavamo di essere così vicini nelle qualifiche. Nel complesso siamo contenti. Il weekend è ancora lungo, ma abbiamo fatto un bel lavoro e ci siamo messi in una buona posizione per domenica. L’obiettivo è salire sul podio con entrambe le vetture. Domani sarà un giorno con condizioni meteo e di pista diverse e dobbiamo mantenere la concentrazione”.

Sainz, completando la propria analisi, ha detto: “Cosa posso migliorare? Con il parco chiuso non si possono effettuare grandi modifiche, ma guarderemo ai dettagli per recuperare qualcosina”.