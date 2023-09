F1 | Le strategie per la gara di Monza: partenza con media o soft e una sola sosta

La pole position di Carlos Sainz a Monza ha scaldato i cuori dei tifosi della Ferrari, ai quali basta anche un risultato del genere per cancellare, quantomeno per 24 ore la stagione molto negativa della Scuderia di Maranello. Oggi sarà però una storia diversa, quantomeno sulla carta, perché la Red Bull continua ad essere fortissima sul ritmo gara, e sembra essere questione di tempo prima che Verstappen passi per andare a vincere la sua decima consecutiva. Anche perché le opzioni strategiche non sono molte nel tracciato del Parco brianzolo, e verosimilmente vedremo una sosta sola, con partenza che dovrebbe essere su media salvo poi passare alle hard, ma anche un inizio con soft, specialmente per chi vuole recuperare dal fondo non è da scartare. Molto più difficile l’ultima scelta che propone Pirelli, ossia due soste con partenza su soft e poi doppio utilizzo della gomma media. Tutto questo, ovviamente, al netto di eventuali neutralizzazioni con Safety Car o Virtual Safety Car, bandiere rosse o scrosci di pioggia.



