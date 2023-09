DIRETTA F1 | GP Italia 2023: Live Gara [LIVE TIMING E FOTO]

Diretta F1 GP Italia – Tutto pronto a Monza per il Gran Premio d’Italia, 15° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Dopo la splendida pole position conquistata nella qualifica di ieri, Carlos Sainz avrà l’opportunità di scattare davanti a tutti nella corsa di oggi, aspetto che gli permetterà di gestire al meglio le prime fasi della corsa e soprattutto la prima curva, da sempre teatro di grandi scontri e battaglie.

Alle sue spalle pronti ad approfittare di eventuali “indecisioni” Max Verstappen e Charles Leclerc, rispettivamente secondo e terzi, i quali hanno chiuso le qualifiche di ieri racchiusi in soli 67 millesimi. Grande attenzione anche per le sfide a centro-gruppo: McLaren intende confermare quanto di buono mostrato a Zandvoort, ma attenzione all’Aston Martin, in particolar modo Fernando Alonso, apparso in difficoltà sul giro secco ma ben competitivo sul ritmo gara. Appuntamento alle 15.00 per lo start di questo Gran Premio d’Italia a Monza.

CLICCA QUI PER LA LIVE GP ITALIA A MONZA – DIRETTA DALLE 14.50