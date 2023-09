Formula 1 | Toto Wolff si complimenta con la Ferrari dopo le qualifiche di Monza

Il quarto posto di George Russell nelle qualifiche di ieri fa tirare un sospiro di sollievo in casa Mercedes. La W14 può offrire un ottimo passo gara, e questo vuol dire lottare con le Ferrari per un piazzamento in zona podio. Weekend molto complicato invece per Lewis Hamilton, ottavo, e mai davvero in simbiosi con la sua monoposto a Monza. L’emozione dei tifosi dopo la pole position di Carlos Sainz ha colpito Toto Wolff, team principal della squadra di Brackley, il quale si è complimentato con la Scuderia di Maranello per lo spettacolo offerto.

“Qualifica solida per noi, ma i risultati ancora una volta contrastanti – ha detto Wolff. Meno di due decimi tra i nostri piloti ma quattro posizioni di differenza, il gruppo è molto ristretto. George ha fatto un ottimo lavoro per conquistare la seconda fila, mentre Lewis ha avuto difficoltà nel trovare fiducia con la monoposto e ha faticato con il grip posteriore durante tutto il sabato. Sappiamo quanto sia difficile sorpassare a Monza, con le ali così scariche e un effetto DRS ridotto. Con una buona partenza, George potrà lottare per le prime posizioni; se Albon dovesse passare, per esempio, il nostro pomeriggio sarà più complicato. Per quanto riguarda Lewis, sappiamo cosa può fare in gara e lotterà fino agli ultimi metri per risalire la classifica. Comunque, è stato bellissimo vedere la Ferrari offrire uno spettacolo così pazzesco, ed è fantastico vedere le emozioni dei tifosi. Sarà una gara lunga, probabilmente con una sosta unica e senza troppe varietà strategiche, ma vediamo cosa possiamo fare con il nostro ritmo”.