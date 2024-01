F1 | L’AlphaTauri punta a progressi costanti nel 2024

L’AlphaTauri nel 2023 ha vissuto una stagione piuttosto complicata, con una vettura che ha fatto fatica per gran parte del campionato, per poi risollevarsi da Singapore in poi, grazie agli sviluppi portati in pista, tra cui la sospensione posteriore Red Bull.

L’obiettivo della scuderia di Faenza per il 2024 è quello di vivere una stagione più costante, partendo da una base più solida, più competitiva, e sviluppandola progressivamente. Un metodo di lavoro che ha funzionato nel biennio 2020-2021, e al quale la squadra di oggi si ispira. Va detto che negli ultimi GP della scorsa stagione la cugina italiana della Red Bull aveva già dimostrato sostanziosi passi avanti, riuscendo a risalire la classifica fino all’ottavo posto Costruttori.

“Vogliamo continuare sulla scia dei progressi mostrati nelle ultime gare del 2023 – le parole di Jody Egginton, direttore tecnico AlphaTauri, a Motorsport.com -. L’obiettivo è replicare quanto fatto nel biennio 2020-2021, ovvero partire da una base solida, veloce, e svilupparla. In questo modo possiamo vivere sicuramente una stagione più facile, o comunque un po’ più costante nei progressi. L’obiettivo è quello di poter aggiornare l’auto in modo più misurato e costante, per farlo abbiamo bisogno di una macchina più veloce all’inzio, così da poter poi lavorare sui dettagli. E’ questo l’approccio che vogliamo avere, per avere una stagione solida”.

