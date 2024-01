McLaren, Piastri punta a crescere ancora nel 2024

Oscar Piastri, al debutto in Formula 1 con la McLaren nel 2023, ha impressionato per le doti velocistiche dimostrate. Pur chiudendo il campionato piuttosto lontano dal team mate Lando Norris, molto più esperto di lui, il giovane pilota australiano ha già fatto intravedere lampi di talento puro, con prestazioni di alto livello, come nel fine settimana del Qatar, in cui ha vinto la Sprint Race ed è finito secondo alle spalle di Verstappen nel GP.

Al secondo anno di F1 l’obiettivo dell’alfiere McLaren è quello di fare un ulteriore passo avanti, di crescere ancora di più, sfruttando anche la conoscenza delle piste e gli automatismi ormai acquisiti. Piastri si aspetta infatti che tutto gli venga più naturale, dopo un anno di esperienza al volante. Ovviamente i risultati dipenderanno dalle competitività della monoposto, ma l’australiano ha comunque in mente di migliorare come pilota.

“In termini di risultati, dipenderà molto dalla vettura, nel 2023 abbiamo chiuso un crescendo, speriamo di poter confermarci o anche migliorare, è il nostro obiettivo – le parole di Piastri come riportate da f1i.com -. Per quanto mi riguarda ho un anno di esperienza e ormai conosco tutte le piste tranne la Cina, spero quindi che tutto per me sia più naturale fin dall’inizio. Se avrò l’auto per andare a podio o vincere voglio andare a podio o vincere, se avrò l’auto da sesto posto voglio fare sesto, l’obiettivo è riuscire a migliorare come pilota rispetto alla mia prima stagione e tirare fuori il massimo dalla macchina ad ogni fine settimana”.