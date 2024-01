F1 | La Haas alla ricerca di un direttore operativo? I candidati di Ralf Schumacher

La Haas ha voltato pagina e ha deciso di interrompere i rapporti con Guenther Steiner, non rinnovando il contratto al team principal italiano, e promuovendo l’ingegnere Ayao Komatsu al suo posto. Non è la prima volta che vediamo una figura del genere a capo di un muretto, e non sempre infatti i risultati sperati arrivano, lo abbiamo visto anche in Ferrari nell’era Binotto. Ralf Schumacher, ex pilota tedesco ne ha parlato al canale YouTube di Formula1.de, e stando alle indiscrezioni del paddock, la Haas è alla ricerca di un direttore operativo da affiancare a Komatsu e con esperienza nella gestione di un team. Tra i candidati sembrano esserci proprio Mattia Binotto e Otmar Szafnauer, ex Alpine e Aston Martin, tra le altre, freschi di separazione con le rispettive squadre. Per il fratello della leggenda Michael però, il favorito è l’inglese, per diversi motivi. Tra l’altro, tra l’ex Williams e Steiner non scorreva di certo buon sangue, visto il trattamento riservato dall’altoatesino nei confronti di Mick Schumacher nel 2022.

“Steiner era un marchio – ha detto Ralf. E’ un peccato perché se ne va un altro personaggio della Formula 1, ma forse era giunto il momento di avere qualcun altro al suo posto, solo il tempo ce lo dirà. Credo che Otmar Szafnauer sia una persona con tante competenze: una cosa è avere conoscenze sul lato tecnico, un’altra è uscire dal guscio e cercare delle menti geniali, magari anche nelle università. Avere questa lungimiranza per portare avanti la squadra è un’abilità e credo che Otmar ne abbia. Non riesco a immaginare per esempio Mattia Binotto nel fare una cosa del genere, e poi è più associato ad Audi, ma anche qui, non lo vedo bene con Seidl, quindi sono molto curioso di come andrà a finire. Otmar conosce le piccole strutture e può ricavarne molto, è un punto cruciale, perché che senso ha avere sotto di te qualcuno che in precedenza gestiva mille persone? All’inizio sarebbe molto difficile. Guenther? Portava l’attenzione sulla squadra e sugli sponsor, è stato bravo, ma credo che a Gene non andasse più bene tutto questo risalto”.