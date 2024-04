F1 | Sainz-Mercedes, dalla Spagna certi di un accordo prossimo alla firma

F1 Sainz Mercedes – Secondo Diario Sport, Carlos Sainz starebbe per limare gli ultimi dettagli con Mercedes per la stagione 2025 di Formula 1. Nonostante le tante voci circolate nelle ultime settimane in merito a una presunta trattativa con Red Bull e Audi, con quest’ultima che posizionerebbe l’attuale portacolori della Ferrari per un anno in Sauber, il portacolori iberico avrebbe raggiunto un principio di accordo con Toto Wolff per l’immediato futuro, concretizzando di fatto il tanto chiacchierato “switch” con Lewis Hamilton.

Il vincitore dell’ultimo Gran Premio d’Australia, nonostante la corte di un colosso come Audi – pronto ad entrare in Formula 1 a partire dalla stagione 2026 – avrebbe scelto la solidità della Mercedes, squadra vogliosa di riproporsi al vertice dopo le prestazioni altalenanti delle ultime due stagioni.

Un progetto ambizioso che mira a garantirgli una base solida su cui strutturare non solo il 2025, ma anche il 2026, anno in cui entreranno in vigore i nuovi regolamenti tecnici per aerodinamica e power unit.

Sainz-Mercedes, le voci dalla Spagna

“Anche se le speculazioni sono all’ordine del giorno, le ultime indiscrezioni dal paddock indicano che Carlos Sainz sarebbe prossimo alla firma con la Mercedes. Nelle ultime ore, proprio in tal senso, sono emerse informazioni che fanno pensare ad un annuncio anche abbastanza imminente. Il tutto potrebbe essere ufficializzato già nelle prossime settimane”.