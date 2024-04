Formula 1 | Marko spinge Sainz verso l’Audi

Formula 1 Sainz Red Bull – Scendono di giorno in giorno le possibilità di vedere Carlos Sainz in Red Bull a partire dalla stagione 2025 di Formula 1. In una lunga chiacchierata concessa al sito Kleine Zeitung, Helmut Marko ha confermato di fatto le voci circolate nelle ultime settimane, precisando come la scuderia austriaca stia valutando la strada della continuità, ribadendo la propria fiducia in Sergio Perez dopo le buone prestazioni di questo inizio di stagione.

Sainz, Mercedes e Audi le favorite per il 2025/2026

Il team campione del mondo, forte della solidità mostrata negli ultimi due anni, vuole confermare in toto la line-up anche per il 2025, così da garantirsi non solo una base forte e solida anche in ottica 2026, ma anche un pilota disposto a fare da scuderia all’olandese quattro volte iridato. Inoltre, Marko ha parlato di una clamorosa offerta avanzata da Audi allo spagnolo, la quale sarebbe impossibile da pareggiare o addirittura superare da parte della compagine con base a Milton Keynes.

Sainz, ricordiamo, sarebbe conteso da Audi e Mercedes, con quest’ultima però che starebbe valutando anche il profilo di Andrea Kimi Antonelli, giovane pilota della Academy notevolmente apprezzato da Toto Wolff. Uno scenario che tiene sulle spine l’attuale portacolori della Ferrari e che potrebbe costringerlo a scegliere l’unica opzione possibile per il futuro, ovvero un anno di transizione in Sauber in attesa di scendere in pista nel 2026 con la tuta della squadra dei “Quattro Anelli”.

Marko e la clamorosa offerta di Audi a Sainz

“Parliamo spesso con Carlos ed è indubbio che sta vivendo la migliore stagione da quando corre in Formula 1. Allo stesso modo, però, ha ricevuto un’offerta economica e tecnica da Audi che come squadra non possiamo né pareggiare e neanche battere. Lo conosciamo dai tempi della Toro Rosso, dove tra l’altro ha corso insieme a Verstappen. Purtroppo, però, la nostra scelta di puntare su Max e non su di lui gli ha fatto male”.