F1 | La fiducia di Leclerc: Ferrari più vicina del previsto agli avversari diretti

Una buona Ferrari quella vista nelle prove libere in Giappone. In particolare, Charles Leclerc ha chiuso la giornata di Suzuka al secondo posto, staccato di tre decimi da Max Verstappen, tornato là davanti dopo la debacle di Singapore. La SF-23 sembra adattarsi meglio del previsto al bellissimo tracciato nipponico, e anche il passo gara, o perlomeno le simulazioni, ci dicono come si possa puntare al podio. Sarà un ago della bilancia il buon Perez, disperso oggi, e che se non dovesse fare il risultato sperato dalla Red Bull, consentirebbe ai rivali, Ferrari e McLaren su tutti di giocarsi forse anche il secondo posto.

“Sembra che siamo più vicini del previsto ai nostri rivali, quindi considero questa giornata abbastanza positiva – ha detto Leclerc al termine della seconda sessione di prove libere. Abbiamo provato diverse soluzioni sulla mia vettura per avere sensazioni un po’ migliori a livello di comfort, e sono soddisfatto dei risultati. Dobbiamo confermarci su questi livelli anche domani”.

