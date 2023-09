F1 | Libere Suzuka, la telemetria di Sainz e Verstappen a confronto [VIDEO]

F1 GP Giappone telemetria Sainz Verstappen – Durante la diretta della seconda sessione di prove libere valide per il Gran Premio del Giappone, 17° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1, Matteo Bobbi ha analizzato le telemetrie di Carlos Sainz e Max Verstappen, evidenziando come da queste siano emerse le principali differenze tra Ferrari e Red Bull a Suzuka.

La prima, infatti, riesce a ben comportarsi in allungo e sul dritto, mentre la seconda riesce letteralmente a dominare in curva, specialmente nel primo settore. Una condizione che ha nettamente favorito l’olandese in questa prima giornata di attività in Giappone. Verstappen, ricordiamo, ha chiuso le libere di questa mattina al comando della graduatoria del tempi, mentre Sainz si è dovuto accontentare del quarto riscontro alle spalle di Leclerc e Norris.

Appuntamento alle 4.30 di questa notte per la terza e ultima sessione di libere a Suzuka, utile a squadre e piloti per preparare le qualifiche che andranno in scena sempre domani alle 8.00.