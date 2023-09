F1 | La FIA ammette l’errore: Verstappen doveva subire penalità a Singapore

A distanza di una settimana dall’appuntamento del Gran Premio di Singapore, disputato sul tracciato cittadino di Marina Bay, è arrivato il mea culpa da parte della FIA. La Federazione infatti ha ammesso di aver commesso un errore nel non dare una penalizzazione a Max Verstappen durante le qualifiche.

L’olandese della Red Bull, protagonista insieme al compagno di squadra Sergio Perez del weekend più difficile alla guida della RB19, aveva commesso tre impeding: due ai danni dell’AlphaTauri di Yuki Tsunoda e della Williams di Logan Sargeant, l’altro per essersi fermato in “fast line” (la zona più esterna della corsia box) volendosi smarcare dal traffico. Tre episodi che hanno portato l’olandese a ricevere solamente due reprimende.

Quest’oggi a Suzuka, dove il Circus è impegnato per il sedicesimo appuntamento del Mondiale 2023 di Formula 1, ha discusso dell’accaduto lo steward italiano Matteo Perini – presente anche nella precedente trasferta di Singapore – che ha ammesso come delle tre situazioni in cui è stato coinvolto Verstappen quella con Tsunoda avrebbe dovuto portare il due volte campione del mondo a ricevere una penalità.