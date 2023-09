Formula 1 | Leclerc e Sainz soddisfatti del nuovo fondo della Ferrari a Suzuka [VIDEO]

Formula 1 GP Giappone Leclerc Sainz – Commenti positivi di Charles Leclerc e Carlos Sainz sulle novità introdotte dalla Ferrari per il prossimo Gran Premio del Giappone, 17° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

Nonostante le caratteristiche della pista di Suzuka, sulla carta non adatte alla SF-23, la Rossa è riuscita a mostrare un buon ritmo nelle libere andate in scena quest’oggi, confermando l’ottimo trend avviato ormai un mese fa sul tracciato di casa a Monza. Riscontri incoraggianti possibili anche grazie ad un nuovo fondo, varato dopo la pausa estiva e portato in pista solo quest’oggi, che ha regalato ai maggiori maggiore confidenza nelle curve veloci.

Leclerc, ricordiamo, ha chiuso le libere con il secondo tempo, mentre Sainz si è dovuto accontentare del quarto riscontro cronometrico. Appuntamento alle 4.30 di questa notte per la terza e ultima sessione di libere a Suzuka, utile a squadre e piloti per preparare le qualifiche che andranno in scena sempre domani alle 8.00.