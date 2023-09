F1 | AlphaTauri, Tsunoda e Lawson continuano a lavorare per qualifiche

Giornata impegnativa in casa AlphaTauri tra le curve del circuito di Suzuka. Il team di Faenza ha avuto la possibilità di testare gli aggiornamenti portati a Singapore, diversificando il programma di lavoro e gli assetti tra i due piloti. Ad avere la meglio, almeno per quel che dimostrano i numeri in classifica, è Liam Lawson: il neozelandese – che a Singapore ha conquistato due punti – segna il nono miglior tempo nella prima sessione di libere, per poi scendere in quindicesima nella sessione del pomeriggio, restando davanti al compagno di squadra.

“Singapore e Suzuka presentano caratteristiche notevolmente diverse, rendendo complesso esprimere un giudizio sugli aggiornamenti in questa fase. Come ho detto alla vigilia del weekend, ci vuole un po’ di tempo per ottimizzare le modifiche e stiamo continuando a capire dove poter migliorare – ha raccontato Lawson – le prestazioni nelle PL2 non sono risultate altrettanto convincenti come questa mattina; abbiamo affrontato alcune sfide, ma resta incerto il lavoro svolto dagli altri team. Conosco già il tracciato grazie alle mie esperienze in Super Formula, un dettaglio che ci permette di focalizzarci maggiormente sul rendimento della vettura. Ci sono margini di apprendimento prima delle qualifiche e della gara. Suzuka è un circuito dal sapore retrò e, nonostante una giornata ardua, avremo le PL3 di domani mattina per migliorare.”

Inizio in salita, quindi, per il padrone di casa Yuki Tsunoda. Nelle libere 1 il giapponese è quinto, ma tra le due sessioni la squadra di Faenza decide di allineare il set-up delle due vetture, e Yuki scivola al fondo della classifica, in diciottesima piazza Non tutto è ancora perduto e Tsunoda resta fiducioso per le qualifiche.

“Abbiamo sentito gli effetti degli aggiornamenti che abbiamo portato a Singapore, ma finora non siamo stati competitivi come avremmo voluto e, quindi, dobbiamo analizzare i dati. Sento che c’è margine di miglioramento e stasera faremo un’ulteriore analisi – rassicura Tsunoda – non vedo l’ora che arrivino le qualifiche di domani, perché è il momento più tirato del weekend. E qui a Suzuka la vera presentazione della Formula 1 si sente tutta. Mi divertirò, sperando sia un’occasione per fare un buon lavoro: spero di entrare in Q3 e rendere felici i tifosi”.