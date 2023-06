F1 | Jos Verstappen: “Il momento migliore nella carriera di Max? Abu Dhabi 2021”

Intervistato da “La Gazzetta dello Sport”, Jos Verstappen ha parlato di quello che secondo lui è stato il momento migliore vissuto finora dal figlio Max. Nonostante quella di Abu Dhabi 2021 sia stata una gara controversa, secondo lui è stato quello il momento in cui Max ha espresso tutto il suo valore.

“Abu Dhabi nel 2021 dove Max ha vinto il suo primo titolo mondiale. Non è stato facile superare Hamilton all’ultimo giro, anche se aveva gomme nuove, ma Max è stato aggressivo e lo ha sorpreso in un punto in cui Lewis non se lo aspettava. È stata una grande mossa. All’inizio (della carriera, ndr) saremmo stati felici di vincere anche solo un Gran Premio, ma dopo è successo tutto così velocemente”.

Ora Verstappen ha una buona macchina e vince molto, come Lewis Hamilton negli anni precedenti, riuscendo a raggiungere 41 vittorie, proprio come Senna:

“Non voglio fare paragoni, e non sto dicendo che siano allo stesso livello ma Max è davvero speciale. E da padre è bello vedere i suoi successi. Sono orgoglioso e felice”.