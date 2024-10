F1 | Jos Verstappen accusa: “Ad alcuni stewards Max non piace”

Secondo il padre del tre volte iridato, all’interno della FIA ci sono dei funzionari che sono contro Max Verstappen. Pur avendo riconosciuto che la manovra su Lando Norris fosse un po’ troppo aggressiva, Jos Verstappen ha ammesso che la guida del figlio non cambierà mai.

“Deve farlo, perché la macchina non è abbastanza competitiva e sta facendo tutto il possibile per vincere il titolo. E Max non ha intenzione di modificare il suo stile di guida solo perché ci sono alcuni steward a cui non piace”.

Jos si riferisce chiaramente a Johnny Herbert e anche a Tim Mayer, il cui padre Teddy è stato coinvolto nella direzione del team McLaren durante gli anni Settanta.

“La FIA dovrebbe esaminare attentamente la composizione dei commissari, chi hanno messo lì e se c’è qualche conflitto di interessi, ad esempio gli ex piloti che hanno più simpatia per determinati piloti o squadre.

Tuttavia, Verstappen Senior ha ribadito che il problema per il figlio non è la FIA, ma la macchina:

“Lo si vedeva nella prestazione del suo compagno di squadra. Anche la Haas è stata più veloce della Red Bull in questa gara”.

