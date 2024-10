Formula 1 | Red Bull, la sofferenza di Marko: “I passi indietro che stiamo compiendo fanno male”

Formula 1 Red Bull Marko – Helmut Marko ha commentato un weekend difficile per Red Bull, in cui il team è sceso dal secondo al terzo posto nel Campionato Costruttori. “In realtà è andato tutto storto,” ha affermato con schiettezza l’austriaco, sempre pronto a difendere l’operato della compagine capitanata da Christian Horner.

Marko e la sofferenza della Red Bull

Il fine settimana messicano del sodalizio anglo-austriaco è stato segnato da una serie di imprevisti fin dal venerdì, aspetto che non ha permesso ai piloti di sfruttare al meglio il potenziale della vettura. Dai problemi al motore per Max Verstappen nelle prove libere di venerdì all’eliminazione precoce di Sergio Perez in Q1, passando per la doppia penalità di 10″ inflitta all’olandese durante la gara per le manovre al limite su Lando Norris. Situazioni che hanno compromesso l’epilogo del fine settimana e che hanno permesso all’inglese della McLaren di recuperare lunghezze importanti nel mondiale Piloti, oltre che regalare alla Ferrari il secondo posto nella graduatoria Costruttori.

Brasile e Qatar due importanti opportunità

“Fa male,” ha ammesso Marko, aggiungendo che se questa posizione verrà confermata fino a fine stagione potrebbero esserci delle conseguenze sull’economia della squadra. “Per molti significherebbe rinunciare a qualcosa, anche in ottica 2025. Toccherà sederci ad un tavolo e valutare un pò il tutto”. Guardando alle prossime gare, l’austriaco ha individuato due opportunità per l’olandese in questo rush finale dell’annata: il Brasile e il Qatar, dove l’olandese è già riuscito ad affermarsi l’anno scorso. Più complicata invece la questione per Las Vegas e Abu Dhabi, visto che la RB20 sembra soffrire le curve strette e lente. “Non è un segreto che al momento perdiamo molto nelle curve lente, specialmente rispetto a Ferrari e McLaren.”

Pressione sempre crescente

Le parole di Marko, a conti fatti, riflettono la pressione crescente sulla Red Bull in una fase cruciale della stagione. La squadra sta lavorando per recuperare il terreno perduto, ma ad oggi la competitività di McLaren e Ferrari sta creando non pochi grattacapi ad una squadra che si era ormai abituata al dominio.