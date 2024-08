F1 | Jordan avverte la Red Bull: “Perderanno il titolo Costruttori con questo Perez”

F1 Perez Red Bull – La scelta di confermare Sergio Perez per il prosieguo di questo campionato potrebbe portare la Red Bull a perdere la sfida con McLaren e Mercedes nel mondiale Costruttori, parola di Eddie Jordan.

Intervistato dal sito PlanetF1, l’irlandese non ha nascosto il proprio stupore in merito alla conferma del messicano al fianco di Max Verstappen, evidenziando come la scuderia campione del mondo, ad oggi, possa contare su un solo pilota nella rincorsa al bis nella graduatoria riservata alle squadre.

Una situazione di grande svantaggio, dettata dal periodo di crisi che sta attraversando l’ex portacolori della Racing Point, che rischia di offrire una chance importante alle compagini dirette da Andrea Stella e Toto Wolff, soprattutto se gli equilibri dell’ultimo mese e mezzo si confermeranno nelle prove che partiranno da fine agosto a Zandvoort.

Perez, ricordiamo, è stato parecchio in bilico dopo la doppia trasferta disastrosa di Budapest e Spa, ma alla fine la squadra ha ribadito la propria fiducia nei suoi confronti, scartando le opzioni Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo e Liam Lawson, fortemente sponsorizzate da Helmut Marko. Una scelta forte, probabilmente portata avanti da Christian Horner, che siamo certi farà parecchio discutere nel rush finale di questa stagione.

Jordan e l’avvertimento alla Red Bull

“Iniziare in prima fila e finire settimi dopo la squalifica di George Russell è stata, a mio parere, una performance molto scarsa. Non riesco a capire come possano non fare qualcosa. Christian Horner deve essere consapevole che dopo Spa, nella mia mente, si è consolidata l’idea che in Red Bull dovrebbero provare dei profili differenti. Perderanno il titolo Costruttori se non agiscono immediatamente, anche perché non si ha una seconda possibilità per queste cose. Quando si guarda la situazione con una nuova prospettiva, bisogna capire dove sta arrivando la McLaren e dove sta arrivando la Mercedes. Forse meno la Ferrari, perché ogni tanto inciampano su se stessi, ma quelle due squadre britanniche, una a Brackley e l’altra a Woking, sanno perfettamente come vincere dei Campionati. Non ho dubbi che a conti fatti combatteranno come matti contro la Red Bull. Gli ingegneri troveranno una soluzione. Tuttavia, Checo è un problema, e dovranno fare qualcosa a riguardo.”