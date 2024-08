Formula 1 | Hill si aspetta una sfida equa tra Sainz e Albon in Williams

Formula 1 Sainz Williams – In una chiacchierata concessa a PlanetF1, Damon Hill ha commentato la line-up che la Williams schiererà in pista nel 2025, sottolineando come Carlos Sainz e Alexander Albon, almeno all’inizio, partiranno alla pari nelle gerarchie di James Vowles.

Secondo l’ex pilota inglese e campione del mondo 1997, l’attuale portacolori della Ferrari non godrà di alcun favoritismo all’inizio della sua nuova pagina di carriera nel Regno Unito, sia per l’esperienza che il thailandese può vantare a Grove, sia per la velocità che quest’ultimo ha mostrato nelle ultime due stagioni.

Sainz, se vorrà guadagnarsi i gradi di “capitano”, come tutti si aspettano dopo l’annuncio della settimana scorsa, dovrà spingere forte sull’acceleratore e conquistare questo ruolo in pista a suon di risultati e punti.

Sainz-Albon, Hill si aspetta una sfida equilibrata in Williams

“Ovviamente devono aver fatto un grande investimento finanziario per prenderlo. Ma non penso che entrerà nella squadra presumendo o volendo essere trattato come il numero uno. Non vedo questo come parte della sua personalità. Penso che vorrà essere trattato in modo equo, nulla di meno rispetto a ciò che ottiene l’altro. Sarei sorpreso se ci fosse qualcosa del genere nell’accordo che hanno stipulato. Ad esempio, Ayrton Senna e Alain Prost avevano nel loro contratto solo la clausola che avrebbero avuto dei materiali non inferiori rispetto a quelle del loro compagno di squadra”.