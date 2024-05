F1 | Racing Bulls: l’Aston Martin un obiettivo concreto nella classifica costruttori

Il campionato della Racing Bulls (no, non la chiamiamo VCARB, non ce la facciamo, ndr) sta procedendo forse ben oltre le aspettative. Su otto gare disputate, la Scuderia di Faenza ha conquistato 24 punti, e l’Aston Martin al quinto posto non è poi così lontana. I miglioramenti delle ultime settimane sono evidenti, e soprattutto la costanza di Tsunoda sta sicuramente issando le prestazioni della monoposto sorellina della Red Bull. Peter Bayer, amministratore delegato del team, vede nei rivali con sede a Silverstone un obiettivo possibile per questa stagione, togliendo un po’ dai riflettori le prestazioni dei piloti, con Ricciardo apparso un po’ scarico in questo primo terzo di 2024, mentre Tsunoda impressiona in positivo, essendo migliorato notevolmente negli ultimi mesi.

“Siamo contenti di entrambi i nostri piloti – ha detto Bayer. Non stiamo discutendo del futuro, abbiamo una formazione molto forte e un’ottima riserva come Liam. Bisogna solo concentrarsi sulle prestazioni in pista, e in questo momento la nostra attenzione è verso l’Aston Martin piuttosto che alle discussioni per i piloti. Credo che Yuki abbia fatto un enorme passo in avanti: si tratta di preparazione fisica, ma anche la sua prontezza mentale sta dando i risultati sperati. Un esempio l’ho citato l’altro giorno: credo che abbia capito che ogni volta che impreca in radio, perde un decimo, quindi ha ripreso il controllo, è estremamente professionale nel lavoro che svolge con gli ingegneri, e sotto questo punto di vista ha fatto un gran passo in avanti”.