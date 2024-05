F1 | Vasseur e la Red Bull: “Abbiamo azzerato il pit stop di vantaggio che avevano nel 2023”

F1 Vasseur Red Bull – Sornione per la vittoria conquistata da Charles Leclerc nell’ultimo Gran Premio di Monaco, ottavo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, Frederic Vasseur ha cercato di analizzare il vantaggio che Red Bull ad oggi può vantare su Ferrari e McLaren, precisando come la condizione attuale sia profondamente diversa rispetto a quella che si registrava solo 12 mesi fa.

Rispetto allo scorso campionato, Red Bull non ha più quel margine di sicurezza che gli consentiva di effettuare un pit stop supplementare rispetto alla concorrenza, aspetto che spesso ha garantito all’olandese la possibilità di effettuare il giro veloce sul finale della gara per l’assegnazione del punto addizionale. Una condizione inattesa all’inizio di questo campionato che ovviamente alza la pressione e che azzera, di fatto, il margine di errore come è ben emerso durante la qualifica dell’ultimo appuntamento nel Principato.

Vasseur e il nuovo vantaggio della Red Bull

“Tra Imola e Monte Carlo, Max ha commesso diverse sbavature, superando probabilmente il numero complessivo delle ultime tre stagioni. Succede quando ti trovi nella condizione di dover spingere al massimo. Si abbassa e non di poco il margine di errore. L’anno scorso si trovavano in una condizione di comfort zone e ovviamente tutto ciò ti aiuta a non sbagliare. Non dobbiamo trarre conclusioni oggi, anche perchè sono certo che torneranno molto forti, ma l’anno scorso avevano un vantaggio sul giro di circa 4-5 decimi. A Jeddah, Max è partito da centro gruppo e dopo pochi giri era nel gruppo di testa, mentre in Austria si è concesso il lusso di rientrare per effettuare il giro veloce. Avevano un pit stop di vantaggio sulla concorrenza, condizione che ad oggi non c’è più”.