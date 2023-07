F1 | Red Bull, Horner: “La stabilità regolamentare porterà le squadre ad avvicinarsi”

La Formula 1 non andrà incontro ad un dominio Red Bull simile a quanto accaduto nelle primi anni dell’era ibrida con la Mercedes. Ne è convinto Chris Horner, con il team principal della scuderia di Milton Keynes che ha sottolineato come la permanenza delle stesse regole permetterà ai rivali della squadra anglo-austriaca di avvicinarsi.

Il 2023 ha finora segnato l’egemonia della Red Bull che ha conquistato tutte le gare finora disputate in calendario. Una supremazia che si specchia nei numeri incredibili di Max Verstappen, autore di otto vittorie in dieci gare, oramai lanciato verso il terzo titolo in carriera.

“La stabilità dei regolamenti porterà tutte le squadre molto, molto più vicine – ha dichiarato Horner, citato da RacingNews365 – Sta già iniziando a succedere. Non ci saranno altri sette anni di dominio. I motori sono abbastanza simili o abbastanza simili ora, e il telaio si è evoluto molto, molto più velocemente dei motori. Possiamo già vedere dall’inizio della stagione ad oggi che le cose stanno già andando verso la stessa direzione”.