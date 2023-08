F1 | Horner, venute meno Ferrari e Mercedes

La prima parte di stagione 2023 si è conclusa nel migliore dei modi per la Red Bull. La scuderia di Milton Keynes ha infatti monopolizzato la scena, lasciando solamente le briciole alla concorrenza. Una supremazia che ha visto la RB19 imporsi in tutte le gare finora disputate, con Max Verstappen oramai lanciato verso il terzo titolo iridato in carriera.

Una situazione che ha meravigliato la stessa squadra anglo-austriaca, con Chris Horner che ha sottolineato come non si aspettasse una mancanza di competitività da parte dei principali rivali.

“Non avremmo mai potuto immaginare nei nostri sogni più sfrenati che potessimo dirigerci verso la pausa estiva da imbattuti sia nei GP che nelle sprint race – ha detto Horner, discutendo al podcast Unlapped di ESPN – A febbraio sapevamo di avere una buona macchina, ma ci aspettavamo che la Ferrari sfruttasse lo scorso anno e ci aspettavamo che ci fosse anche la Mercedes”.

Horner poi ha aggiunto: “Ci ha colto completamente di sorpresa quanto fossimo competitivi rispetto ai nostri avversari”.