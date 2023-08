F1 | Christian Danner, la Ferrari non è più nell’olimpo della Formula 1

La Ferrari bella e vincente non esiste più. Una diagnosi brutale quella dell’ex pilota tedesco Christian Danner, con quest’ultimo che ha affermato come la scuderia del Cavallino sia scivolata in una mediocrità permanente che non le permette di risalire la china. La squadra di Maranello, dopo aver ben figurato nella prima metà della scorsa stagione, in questo 2023 ha mostrato numerose difficoltà e criticità sulla SF-23 che si sono riversate sui mediocri risultati in pista.

Gli obiettivi piazzamenti di rilievo sono stati ottenuti da Charles Leclerc, con il monegasco che ha conquistato tre piazzamenti a podio. L’ultimo dei quali strappato a Spa nell’ultimo appuntamento prima della pausa estiva.

“La Ferrari ha detto addio al suo status nell’olimpo dei team di Formula 1 – ha detto Danner, intervistato dalla rivista Sport Bild – Non hanno un piano. Adesso sono bloccati a centro gruppo”.