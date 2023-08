F1 | Aston Martin, individuati i punti deboli sulla AMR23

Le ultime gare prima della pausa estiva non sono state tra le più facili in casa Aston Martin. La monoposto inglese, tra le sorprese positive della prima parte di stagione dove aveva ottenuto numerosi piazzamenti a podio con Fernando Alonso, è apparsa plafonata rispetto alla concorrenza che invece ha sviluppato nella giusta direzione le proprie vetture. Una situazione che però ad oggi sembra essersi schiarita, con il team principal dell’Aston Martin Martin Mike Krack che ha rivelato come la scuderia di Silverstone sia riuscita ad individuare le aree critiche dove apporre miglioramenti.

“Sono molto fiducioso perché, negli ultimi tre o quattro appuntamenti avevamo bisogno di un po’ più di dati per vedere a che punto fossimo”, ha dichiarato Krack citato da Formula1.com.

Il team principal dell’Aston Martin, continuando con la propria disamina, ha detto: “Anche le altre squadre stanno modificando la propria auto, sei sempre alla ricerca di un nuovo target. Siamo abbastanza fiduciosi di aver identificato i nostri principali punti deboli, ora si tratta di risolverli e di non farne emergere altri”.