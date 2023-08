F1 | Haas, Hulkenberg motivato dopo il rinnovo

Il ritorno in pista di Nico Hulkenberg dopo tre anni di inattività, non ha deluso le aspettative e proprio per questo motivo, il team Haas ha voluto proseguire il lavoro con il tedesco anche per la prossima stagione. Hulkenberg ha dichiarato che ora che il posto in griglia è sicuro, la priorità va al lavoro per il 2024.

“È bello sistemare le cose in anticipo per la prossima stagione in modo da mantenere l’attenzione sulle corse e migliorare le prestazioni. Mi piace far parte del team e condivido la passione di Gene e Guenther. Stiamo gareggiando in un centrocampo molto stretto e non vedo l’ora di concretizzare quello che abbiamo fatto insieme finora e portarlo avanti nel 2024”