F1 | Horner sicuro: “I rivali ci copieranno”

Il team principal della Red Bull Christian Horner ha affermato che la filosofia RB19 del team potrebbe essere presente sulla griglia di partenza nel 2024, poiché si aspetta che un certo numero di team di Formula 1 copi la vettura che ha avuto così tanto successo nel 2023. Il britannico ha recentemente descritto la RB19 come “l’auto di maggior successo nella storia della F1”, dopo che Max Verstappen è riuscito a ottenere 19 vittorie assicurandosi il terzo titolo mondiale. La squadra è stata davvero dominante nel 2023, battendo una serie di record ed essendo stata battuta solo in una gara in tutta la stagione (dalla Ferrari di Carlos Sainz a Singapore, ndr).

Horner ha l’impressione che un certo numero di squadre probabilmente elaborerà concetti molto simili a quelli della RB19:

“C’è sempre un reset man mano che si va verso l’anno successivo, e sono convinto che si vedranno molte più auto che forse assomigliano alla filosofia della RB19. Se rimani fermo in questo business, tendi a tornare indietro. E penso che abbiamo risalito questa curva più velocemente di altri”.