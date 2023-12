F1 | Ricciardo: “Tornare a vincere sarebbe un bonus”

Daniel Ricciardo ha dichiarato che se dovesse tornare nuovamente a trionfare nella seconda fase della sua carriera sarebbe un “bonus” ma non un prerequisito per giudicare il suo successo. Il ritorno di Ricciardo sulla griglia di partenza del Gran Premio d’Ungheria della scorsa estate, quando ha sostituito Nyck de Vries, è stato relativamente tranquillo, così come la sua seconda gara con la squadra a Spa. Tuttavia, un incidente durante il secondo turno di prove libere del Gran Premio d’Olanda gli ha causato la rottura del metacarpo, costringendolo a saltare i cinque appuntamenti successivi. Nonostante la battuta d’arresto, il ritorno di Ricciardo ad Austin ha segnato una rinascita. Ma la sua prestazione a Città del Messico è stata particolarmente degna di nota, poiché si è assicurato un notevole quarto posto in qualifica. La prestazione stellare dell’australiano all’Autodromo Hermanos Rodriguez è stata seguita da una solida corsa conclusa con il settimo posto.

“Nel weekend in Messico ho sentito tutto ciò di cui avevo bisogno per sentirmi di nuovo nella competizione -ha dichiarato il 35enne di Perth a F1i.com- mettere l’auto in una posizione in cui le persone non si aspettano di vederla, è una cosa che ti entusiasma. E il quarto posto è stato come una pole, perché sembrava che l’AlphaTauri quest’anno non avesse le possibilità di essere in seconda fila sulla griglia. Quindi questo genere di cose mi eccita, sicuramente fa venire le farfalle allo stomaco. E se ciò dovesse accadere, potrebbe ovviamente aprirsi le porte in seguito per lottare di nuovo per le vittorie. Ma per quanto io voglia vincere di nuovo, è perché credo di potercela fare. Ma non ho intenzione di dettare questa seconda fase della mia carriera solo su questo; dettare la mia felicità. Vincere di nuovo sarebbe un bonus, ma mi sento come se non stessi portando il peso del mondo sulle mie spalle, ed è bello”.

Ricciardo si è ovviamente lamentato dell’infortunio alla mano subito a Zandvoort e delle sue costose conseguenze. Ma non ritiene che la battuta d’arresto abbia diminuito il lustro del suo ritorno in F1.

“Vorrei che questo non accadesse mai, perché è stato scomodo e doloroso e tutto il resto. Ma ora che è ovviamente fatta, guardo ancora indietro a quest’anno come a qualcosa di positivo, perché un anno fa ad Abu Dhabi pensavo che quella avrebbe potuto essere la mia ultima gara in Formula 1. Sinceramente, non esagero quando lo dico, davvero non lo sapevo. Onestamente pensavo che fosse 50/50. Quindi, a parte l’infortunio, l’anno che ho avuto è stata una rinascita. Alcune persone hanno pensato che dopo l’incidente avrei potuto pensare al ritiro ma non l’ho mai pensato, non mi sono mai sentito così. Quindi forse c’è stato ancora più potere nella decisione di provare a prendere a calci nel sedere qualcuno!”