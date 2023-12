F1 | Wolff fiducioso sul futuro di Schumacher

Il team principal della Mercedes Toto Wolff ha dichiarato che guidare nel World Endurance Championship (WEC) è un’ “ottima opportunità” per Mick Schumacher di dimostrare che le sue capacità possono ancora essere utili in Formula 1. Il tedesco è rimasto senza un posto a tempo pieno in F1 da quando è stato scaricato dalla Haas alla fine del 2022 e ha lavorato come pilota di riserva per la Mercedes, la vecchia squadra di suo padre Michael. Nonostante abbia detto che gli è piaciuto quel particolare ruolo, Schumacher voleva ottenere un posto a tempo pieno e gli è stata data questa opportunità con il team di endurance di Alpine, correndo nel WEC. Schumacher continuerà inoltre a mantenere il ruolo di pilota di riserva Mercedes nel 2024.

“Penso che andare nel WEC, che è un campionato del mondo con un costruttore, con Alpine, sia un’ottima opportunità per lui. Credo che farà un lavoro perfetto e questo lo manterrà in forma, forse tornerà a correre in Formula 1”, ha dichiarato Wolff, citato da GPFans.