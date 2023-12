F1 | Ferrari, Sainz individua i punti deboli della SF-23

Quello che si è concluso poco più di un mese fa allo Yas Marina Circuit di Abu Dhabi è stato un anno molto difficile per la Ferrari, che ha dovuto fare i conti con una monoposto lungi dall’essere competitiva. In un anno di vacche magre la scuderia del Cavallino è comunque riuscita a regalarsi una gioia, trionfando a Singapore con Carlos Sainz. Successo che si è rivelato l’unico non firmato dalla Red Bull che ha letteralmente rubato la scena alla concorrenza, ottenendo la bellezza di 21 vittorie in 22 appuntamenti.

Proprio Sainz, discutendo del 2023 Ferrari dove Maranello non è riuscito ad avere la meglio nel duello con Mercedes dovendosi così accontentare della terza posizione nel Mondiale costruttori, ha ammesso come i punti deboli della vettura siano il passo e l’usura gomme.

“In 22 gare anche Mercedes e Red Bull hanno commesso errori strategici – ha dichiarato Sainz, come riportato da Motorsport-total.com – Se commettessimo più errori, forse ci sarebbe ancora qualcosa da ottimizzare. Ma è molto lontano dall’essere il nostro tallone d’Achille. Se la tua macchina non è così veloce domenica e mette a dura prova le gomme rispetto ai tuoi avversari, allora è più difficile mettere a punto la strategia giusta”.

Lo spagnolo, completando il proprio discorso, ha aggiunto: “Con una maggiore usura degli pneumatici, corri sempre il rischio di essere attaccato con un undercut e praticamente non puoi provare un overcut. Ciò significa che hai pochissimo spazio di manovra a livello strategico. I nostri maggiori punti deboli sono il ritmo di gara e l’usura delle gomme, non tanto la strategia”.