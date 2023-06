F1 | Horner: “Le difficoltà di Perez? Ha solo bisogno di un week-end positivo”

F1 Horner Perez – Massima fiducia del management della Red Bull nei confronti di Sergio Perez. Nonostante le difficoltà dell’ultimo periodo, provocate da un feeling in frenata che andato via via scemando con il passare delle gare, Christian Horner ha riposto massima fiducia nei confronti di Sergio Perez, precisando come il messicano abbia bisogno di un week-end positivo per lasciarsi alle spalle le difficoltà dell’ultimo mese e mezzo. Un fine settimana vissuto stabilmente nelle posizioni di vertice della classifica che gli consenta di riscoprire, in modo positivo, l’enorme potenziale della RB19.

“Checo sta affrontando delle difficoltà, ma ha solo bisogno di un week-end positivo”, ha affermato il TP della Red Bull. “E’ un pilota di grande talento ed esperienza e sono certo che riuscirà a tornare alle performance che tutti quanti conosciamo. Non abbiamo dubbi su questo”.